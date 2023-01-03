2022年大多數國家經濟成長都面臨考驗，對新加坡來說，雖然初步出爐的數字比官方預估要來得好，但若與前1年2021相比，成長力道整個對半砍。專家學者認為，這個花園城市在2023新的1年，經濟成長面臨的挑戰性只會多不會少。

新加坡官方3日最新GDP數據顯示，2022整年平均為3.8%，高政府預測值3.5%，但遠遠低於2021年7.6%。至於2022年最後1季則年增2.2%，幾乎只是第3季4.2%的1半，跟路透社彙整各方的估值2.1%差不多。

日本三菱日聯金融憂心認為，新加坡服務業季增率略有下滑只有0.2%，表示已受到全球經濟成長趨緩的影響。若按照這種勢頭發展下去，2023年應該也不太容易看到什麼大幅成長的現象。

日前，新加坡總理李顯龍致全民的新年賀詞中指出，國際前景依然不明朗，新加坡經濟無法獨善其身，預估2023年經濟成長率可能只有在0.5%到2.5%之間而已。

為了增加歲入因應人口老化的醫療健保支出，新加坡從2023年開始，消費稅已從7%上調至8%，到了2024年，計畫將再調高到9%。至於通貨膨脹方面，新加坡物價目前雖然沒有繼續上揚，但通膨還是在5%高檔區域徘徊。

專家學者認為，在經濟成長表現不優情況下，新加坡在2023年不太可能再大幅升息。倘若2023年全球經濟不幸進入衰退期，新加坡GDP將無法避免地再向下走。