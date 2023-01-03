電動車新聞網站Electrek周一報導，知情人士透露，特斯拉中國區總裁朱曉彤已經接管北美銷售、服務與交車業務。

該新聞網站上個月曾報導有關於朱曉彤將成為馬斯克接班人、出任特斯拉執行長的傳聞，但也聲明該網站對這個報導的真實性抱持懷疑態度，因為這個消息來自一家中國媒體，而該媒體才剛因為在中國傳播特斯拉的假新聞而獲判有罪，並被判賠償該電動車製造商。不過，對於朱曉彤儘管未必接任執行長一職，但至少在特斯拉將扮演更重要的角色這件事，其他相關報導或多或少也增添了一些真實性。

該網站此前也曾報導朱曉彤將被指派掌管德州超級工廠。近來還有一些報導指出朱曉彤已經卸下特斯拉中國區代表一職，且正在接受培訓，以便在美國擔任更重要的角色。

Electrek報導，根據最新取得的消息，朱曉彤已經開始在美國接下更重責大任的角色，就從負責北美區的銷售、交車和服務業務開始。朱曉彤的正式頭銜仍然亞太區副總裁，但消息人士表示，他現在已被列入北美銷售、服務和交車事業的組織圖。

已為特斯拉效力12月的Troy Jones是北美銷售與服務事業副總裁，這幾年來他一直是特斯拉的北美區銷售業務主管，直接向執行長馬斯克負責，但消息人士表示，現在朱曉彤已經成為其上司。

朱曉彤是特斯拉內部一顆蒸蒸日上的新星，最初他只是受聘負責在中國開發超級充電站網路，但不久後即接管特斯拉在中國的所有業務，之後更將整個亞太區都納入他的事業版圖。在其領導下，特斯拉在中國大幅成長，還打造了上海超級工廠，為公司獲利帶來巨大貢獻。

Electrek報導，朱曉彤越來越有可能被指派擔任特斯拉Tesla Automotive的總裁，但仍有一些投資人反對，他們懷疑讓一名中國人管理特斯拉在美國的員工能否成功，因為管理具「中國式職業道德」與順從性的中國員工，要比與美國員工一起工作容易許多。