台北市第3選區（中山、北松山）立委補選8日投票，政見會4日登場，候選人每人有15分鐘發言時間。民進黨候選人吳怡農今天說，選舉及未來問政主軸會圍繞國家安全、競爭力、讓台灣國際化3個議題，並先發制人提及政府1800億全民共享的方案，國民黨候選人王鴻薇選擇用選舉操作、情緒性字眼來攻擊謾罵行政部門，相當不適當。

吳怡農今天上午在議員顏若芳的陪同下到中山區車隊掃街，對於政見會準備的如何，吳怡農表示，還在進行中，會報告自己的理念、價值，他對國家、台北市、中山、松山區的願景，更重要的是自己的政見，明天15分鐘會具體跟大家報告。

至於是否會提出能源政策？吳怡農表示，他的選舉主軸從第一天選舉就跟各位報告，選舉及未來問政主軸都圍繞國家安全、競爭力，還有讓台灣國際化，這是不變的，各個政見具體主張都是圍繞這3個議題。

吳怡農話鋒一轉說，講到最近政府1800億的全民共享的方案，王鴻薇選擇用選舉操作、情緒性字眼來攻擊謾罵行政部門，這是相當不適當的。

他強調，公共政策本來就應該理性討論，他也呼籲政府針對如何讓1800億的資金來讓全民共享給具體的說明、檢視，讓大家在過年年都感受到，特別是有需要的家庭感受到政府的關懷與照顧。

對於哪些主題希望和王鴻薇對話？吳怡農說，自己從選舉第一天就提出具體主張、政見，圍繞著國家安全、提升競爭力，讓台灣跟世界接軌，這幾個議題上面，得到的都是對手的謾罵跟口水，老實說沒有能力去約束對手言行，只能堅持向選民的承諾，這次選舉好好的針對大家關心的議題提出具體的政見，希望大家1月8日支持一位認真理性不噴口水、不謾罵的候選人，拜託大家出來投票。

另外，國民黨批評，吳怡農選舉公報淪太空作文，吳怡農說，沒有辦法對於還沒有進行的謾罵做任何回應。