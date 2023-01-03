日本鮮草莓也在本季首度發現農藥超標。（食藥署提供）

網路熱賣的印尼辣椒粉「辛很守辣」，則因驗出農藥殘留以及防腐劑，被食藥署要求退運、銷毀。（食藥署提供）

大閘蟹是許多饕客的最愛，但最近要當心吃到戴奧辛超標的產品。食藥署今天公布，國內驗出兩年來首批戴奧辛含量超標的大閘蟹產品，總重量6400公斤已依規定辦理退運或銷毀，此外適逢日本草莓季，食藥署也抓包6批草莓農藥殘留超標，因此國人在農曆年節前採購相關食品時，一定要多加注意食安議題。

食藥署今宣布，由碩璿國際貿易有限公司，向大陸盤山縣東方旭海水產養殖場引進的「活中華絨螯蟹(大閘蟹)」，因檢出戴奧辛10.4pg／g wet weight，以及戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8pg／g wet weight，違反我國食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範。

根據法規，戴奧辛限值為3.5pg／g wet weight，至於戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和現值則為6.5pg／g wet weight，因此食藥署依此要求廠商進行退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕指出，過去十年來大閘蟹都維持百分之百逐批查驗的比例，每年台灣自秋天起約輸入25批的大閘蟹產品，這是這兩年來首度發現產品違規，考量違規廠商屬初犯，暫不請廠商提出超標原因說明以及預防改善措施。

此外，食藥署今天也驗出日本草莓共6批農藥殘留超標，為本季首度發現違規，陳慶裕說，本次違規的都是由川咏水果有限公司分別自佐賀、奈良、熊本、福岡等地引進，目前已決定對該進口商提高到百分之百逐批查驗，至於日本草莓全品項，則維持20％至50％的加強抽批查驗比例。

陳慶裕指出，自11月日本草莓季開始以來，食藥署共辦理97批相關產品輸入，本次為本季首度發現違規，如在半年內出現10批以上違規，且違規情事分散在不同業者，就會對日本草莓提高到百分之百逐批查驗。

今天驗出農藥、防腐劑超標的產品則是來自印尼的辛很守辣辣椒粉，陳慶裕說，本產品因驗出農藥環氧乙烷及防腐劑苯甲酸而違規，由於進口商翔逵有限公司兩年前所引進的相同產品也出現違規，因此將對廠商實施百分之百逐批查驗，以確保國人食品安全。