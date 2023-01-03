一輛白色轎車昨行經台9線花蓮鳳林路段時，疑因煞車不及，追撞前方停等紅燈的油罐車，造成車頭全毀，所幸無人傷亡。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一輛白色轎車昨行經台9線花蓮鳳林路段時，疑因煞車不及，追撞前方停等紅燈的油罐車，造成車頭全毀，所幸無人傷亡。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台9線花蓮鳳林路段昨發生追撞車禍事故，一輛油罐車見路口號誌從綠燈變成黃燈時，剎車停等紅燈，卻遭後方一輛剎車不及的白色轎車撞上，所幸無人傷亡，不過轎車車頭已面目全非，詳細肇責仍待警方釐清。

元旦連假花蓮持續下雨，45歲莊姓男子昨駕駛油罐車，沿台9線外側車道南往北行駛，見217.1公里處永豐路口處交通號誌從綠燈轉至黃燈時，便停下來停等紅燈，卻被後方一輛白色轎車高速碰撞，執行元旦連假交整勤務的員警見狀，趕緊上前查看。

警方調查發現，駕駛白色轎車的48歲任姓男子，疑因天雨路滑及未注意前方車輛動態，煞車不及追撞前方油罐車，所幸事故中無人傷亡，僅車損，其中，轎車車頭更是撞得「稀巴爛」，已面目全非。

警方表示，經了解雙方駕駛人均有合格駕照且無酒駕情事，現場已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

警方呼籲民眾駕駛汽、機車切勿貪快，應隨時注意前車狀況，變換車道應提前打方向燈，注意後視鏡，以避免發生追撞事故，確保行車安全。