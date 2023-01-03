最近施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段，預計封閉到9日，來改善電力系統。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

縣府體健科表示，目前進度工程超前3％，預計4月能如期如質完工，盡快驗收與民眾見面。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

使用將近40年的彰化縣立體育館，年久失修包括屋頂漏水、看台、座椅等都讓人詬病，去年縣府斥資1.28億辦理整建，如今工程進度超前，最近施工封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段，預計封閉到9日，以改善電力系統，縣府體健科表示，目前進度工程超前3％，預計4月能如期如質完工，會盡快驗收與民眾見面。

彰化縣立體育館是職籃「福爾摩沙台新夢想家」的主場，不過目前配合翻修，暫時轉移到台中洲際多功能運動中心做為新賽季主場，球迷最想知道的是未來是否回來，過去夢想家董事長張承中曾允諾，認為迷你蛋與彰化縣立體育館可以相輔相成，完美互補，待彰化主場整修完後，會繼續做為主場。

縣府體健科表示，1984年啟用的體育館，在2011年全國運動會時有整修，但並非大幅整修，去年縣府爭取體育署8250萬、縣府配合款4500萬，共計投入1.28億經費進行整修，包括屋頂翻新、空調設備、主球場、看台、燈光、廁所、座椅、電力、消防等。

體健科透露，屋頂進行整個換新，民眾看台坐椅將是電影院等級，還有杯架，提供更好的觀賽體驗，包括主球場的木地板、燈光系統、增加無障礙與親子廁所，不僅讓民眾有更好的觀賽體驗，對於球員來說場館規格也大大提升。

體健科強調，目前工程進度超前3％左右，最近施工並封閉介壽橋上行右轉進入環場道路路段，主要是因場館燈光系統翻新，因此要同步改善體育館電力系統，預計要封閉至9日，也請民眾自行改道，造成不便也請民眾見諒。