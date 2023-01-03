為落實「綠色物流」計畫，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下富昇物流公司攜手蓋亞汽車，全新推出「momo電動三輪車」，此次導入之車輛將投入momo於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六都綠色車隊服務陣容。

momo近年來不斷在城市間佈建衛星倉儲，主要目的在於縮短商品與消費者之間的距離，以減少末端配送車輛的載運里程，直接降低運輸旅程的碳排放量。因應電子商務普及，消費者的包裹持續成長，momo期許成為「臺灣綠色電商NO.1」，自環保包材，智慧包裝，智能選品優化皆不遺餘力，近期，旗下富昇物流公司亦將最後一哩路的物流運輸納入綠色物流行動。

富邦媒表示，迎向2050全球淨零碳排目標，公司「綠色物流」計畫向前推進，旗下富昇物流公司攜手蓋亞汽車，全新推出「momo電動三輪車」，此次導入蓋亞電動三輪車即考量物流士配送包裹的必要流程和動作而決定選用，電動三輪車設計具備高操作性和專利傾斜設計，協助物流士在都會區大街小巷靈活行駛且安全的操作，到空間上，電動三輪車車廂亦較傳統大3倍的容積，讓物流士減少往返載運商品的趟次，增加載運效能，更能提昇員工滿意度和客戶服務力。

富邦媒計畫此次導入之車輛將投入momo於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六都綠色車隊服務陣容，搭配momo大數據行駛規劃管理，以強化自有車隊配送的服務品質與效率，為momo短鏈綠色物流佈局添翼。

富邦媒表示，電子商務已成為時代的趨勢，身為電商物流的領航者，momo以落實環境永續為己任，「momo電動三輪車」上路象徵朝向淨零碳排邁進的決心，期望進一步引領整體產業鏈加速綠色革新。