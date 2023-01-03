王鴻薇表示，尊重每一位議員的時間規畫，相信議員就算沒站出來，還是全力在支持她。（劉宗龍攝）

國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今展開車隊掃街，18名國民黨台北市議員也協助站路口，向來往行人拉票，但原在規畫名單內的新科議員林杏兒卻缺席，引發外界討論，王鴻薇也為此緩頰，尊重每一位議員的時間規畫，相信議員就算沒站出來，還是全力在支持她。

王鴻薇受訪時說，今天早上有18位黨籍議員一起陪她站路口，在北松山跟中山區各大路口跟大家揮手致意拜票，展現團隊戰氣勢，讓大家看到團結一致的氣象，接下來還有短短幾天，就是投票日，希望在最短時間內穿街走巷，讓更多民眾接受懇託，而未來幾天除了政見發表會，她和陳炳甫還會一起召開協調會，給選民即時具體的服務。

針對林杏兒缺席一事，王鴻薇表示，國民黨議員一共31位，其實還有很多議員今天無法出來協助站路口，但她昨天就說了，沒站出來的議員不代表不支持，因為每個人有自己時間規畫，而且快要過年了 每位議員都非常忙碌，所以她很感謝站在路口的議員。

媒體追問，林杏兒原先規畫要一起站路口卻突然取消，是否有事先知會，王鴻薇強調，每個議員參加與否都是黨團規畫，我尊重每位議員，也深信即便沒有一起站路口，議員也都一樣全力支持她。