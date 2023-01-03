長榮航勤員工抗議年終獎金太少，昨持續請假表達怒火，勞資僵局未解，不排除春節、228連假再度集體請假，而占桃園機場地勤工作量高達7成的華航子公司桃園航勤，也不排除春節罷工。對此，交通部次長祁文中3日受訪強調，長榮集團須嚴肅認真面對此問題，並撰寫應變計畫，交通部也會以旅客權益為優先，持續協助溝通。

祁文中上午陪同行政院長蘇貞昌視察台北郵件處理中心國際郵包動物檢疫措施，他行前受訪時說，長榮航勤透過連假表達訴求，不過據他所知，今天早上狀況已恢復正常，對起飛班機不會造成太大影響，不過這個問題還是要嚴肅、認真面對，民航局長、交通部長將持續與長榮集團和地勤溝通，希望接下來的假期不要影響多數旅客。

媒體追問，如何確保後續不再發生類似情事，祁文中說，這屬於公司治理的一環，交通部在意的是旅客權益，不過根本問題是，長榮集團須嚴肅面對和處理此問題，雖然長榮在第一時間就動員，但確實沒有應變完全，因此會請長榮撰寫應變計畫。他強調，相信朝溝通方向去做，應該可以有效解決。

至於是否擔心華航子公司桃園航勤也跟進罷工，他說，大家都有自己的訴求，而華航罷工是否成真，還是看此次長榮的事件如何解決，目前看來華航等於是在為長榮讚聲，相關問題都要大家坐下來討論、溝通，問題解決後就不會發生後續情況。