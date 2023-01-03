結束長時間的清零政策後，大陸各城市逐步解封，專家認為，今年北京政府將專注在經濟議題上，尋求快速解決經濟放緩、失業率上升及供應鏈中斷的系統性危機，不太可能如美國推估會在2023年入侵台灣。

日本共同社報導，美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）在去年8月率團訪台後，讓大陸官方相當不滿，甚至在台海周邊進行實彈軍演，兩岸關係陷入僵局，險些爆發衝突，當時美國海軍作戰部部長Michael Gilday就曾警告，北京犯台的最早時間點恐提前至2023年。

對此，東京政策研究基金會資深研究員Ke Long則認為不太可能會在2023年入侵台灣，「如果一個國家想發動戰爭，那麼他們的經濟水準與儲蓄都將處在高點，但大陸的經濟成長已經放緩，更重要的是經濟危機。」

知名學者、東京大學教授川島真說，「以大陸國家主席習近平為首的決策團隊，能否持續傾聽民意並展現韌性，是今年的重點，但他們也不太可能為了轉移國內的注意力，刻意與美國或台灣發生衝突，這樣做的風險實在太高。」

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授戴萬欽表示，「習近平在2023年將更加專注解決大陸的經濟問題，尤其放寬原本嚴格的防疫措施後，將讓大陸政府相當忙碌。」