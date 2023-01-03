2023年首個交易日，官方日前宣布延長人民幣夜間交易時段的消息持續發酵，帶動在岸價、離岸價持續彈升。
截至3日11點，人民幣兌美元在岸價報6.8825元，較上個交易日（2022年12月30日）官方收盤價6.9514元大漲689個基本點，漲幅1％。人民幣兌美元離岸價報6.8894元，上揚359個基本點，漲幅0.52％。
人民幣兌美元中間價報6.9475元，較上個交易日報價6.9646元，上調171個基本點，漲幅0.25％。
2023年首個交易日，官方日前宣布延長人民幣夜間交易時段的消息持續發酵，帶動在岸價、離岸價持續彈升。
截至3日11點，人民幣兌美元在岸價報6.8825元，較上個交易日（2022年12月30日）官方收盤價6.9514元大漲689個基本點，漲幅1％。人民幣兌美元離岸價報6.8894元，上揚359個基本點，漲幅0.52％。
人民幣兌美元中間價報6.9475元，較上個交易日報價6.9646元，上調171個基本點，漲幅0.25％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。