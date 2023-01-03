騎士3日在延長賽以145比134擊退公牛，騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）居然砍了71分，成為聯盟史上單場得分第8高的紀錄。同時是2006年湖人隊布萊恩（Kobe Bryant）單場81分以來的最高得分。米契爾正規賽終場前投進追平分，延長賽獨砍13分摘下逆轉勝。

總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）說：「我從沒有現場看過這麼驚人的表現，這是史上最偉大的比賽之一。」米契爾上陣50分鐘，出手34次22中，外線15中7，罰進20球，總計71分、8籃板、11助攻。米契爾賽後仿效當年張伯倫（Wilt Chamberlain）拿著一張71的字卡拍照留念。

正規賽結束前，騎士使用犯規戰術，公牛兩罰俱中取得3分領先，剩下4.1秒時公牛也犯規，輪到騎士米契爾罰球。米契爾罰進第1球之後，第2球故意沒進，然後衝入禁區親手補籃成功，130比130平手！此時剩下3秒鐘，公牛迪羅薩（DeMar DeRozan）外線絕殺失敗進入延長賽。

再來就是看米契爾一人表演，先是一記28呎長射破網，剩下1分多鐘時又是一記27呎外線，將領先拉開到兩位數。公牛全隊居然只有迪羅薩投進1球，加上兩顆罰球在延長賽僅得4分。迪羅薩最終攻下44分。

米契爾在正規賽砍了58分，加上延長賽71分改寫隊史得分紀錄，成為70分俱樂部第7位成員，前面還有張伯倫、布萊恩、大衛湯普生（David Thompson）、大衛羅賓生（David Robinson）、貝勒（Elgin Baylor）、戴文布克（Devin Booker）共6人。「除了我所做的一切，還有我們努力追平逆轉，我覺得自己非常幸運能夠在這個團隊裡。」米契爾過去5季效力爵士，但他和中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）不和，最後爵士乾脆把兩人都賣出去。