長榮海運發放45至52個月的年終獎金，羨煞眾人，不過南韓煉油巨擘「現代煉油」（Hyundai Oilbank）更狂，昨（2）日宣布發放10倍年薪獎金，相當於120個月。

《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）報導，南韓「現代煉油」公司昨日宣布，發放員工1000%年薪的年終獎金，相當於120個月年終獎金。

現代煉油拒絕透露總共發了多少獎金，不過員工2021年收到600%年薪獎金，平均每名員工有7.26億韓元（約新台幣1760.8萬）入袋。

報導指出，「現代煉油」獎金大放送與去（2022）年煉油產業的優異獲利有關，光是去年第3季，該公司的營業利益就比前一年成長達226%，飆升至2.8兆韓元。

匿名業界主管透露，「全球動態是影響煉油產業獲利的關鍵因素，受到俄羅斯入侵烏克蘭的長期影響，以及冬季對暖氣的需求，全球油價飆升也推升我們的零售價格。」

此外，近期石油輸出國家組織（OPEC）以及以沙烏地阿拉伯、俄羅斯為首的產油國，聯手決定每日減產200萬桶油，也推升全球油價。

除了現代煉油，南韓最大煉油公司「SK Energy」以及「S-Oil」、「GS Caltex」等煉油巨頭也將在近期發放年終獎金，匿名煉油巨頭主管透露，預期今年年終將與現代煉油相當。

去年「SK Energy」、「GS Caltex」的年終獎金達1000%年薪（10倍年薪），「S-Oil」獎金達1400%年薪（14倍年薪）。