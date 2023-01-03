行政院兒權小組建議國防教育納入高中以下教材，包括幼兒園都得學辨別砲彈，引發爭議，且提案委員陳名謙、江瑜庭都只是學生，更存政治聯想與專業不足等疑慮。兩名學生代表今(3)日以聲明澄清，強調「兒少代表並非政府政策的代言人，呼籲各界正視兒童與少年在政府部門表達意見的權利與獨立性。」

陳名謙、江瑜庭以「國防提案引關注 兒少代表：我們不是政府的代言人，只想要『生存』！」為題，針對連日來引爆話題的幼兒園都得學習辨別砲彈等國防教育爭議提出澄清。

江瑜庭、陳名謙表示，烏俄戰爭所延伸的國防教育議題引發台灣各界關注。有兒少代表自第一線教育現場覺察現行國防教育不扎實，因此在行政院兒童及少年福利權益推動小組提案，認為政府應編訂兒少版本全民國防手冊、強化學校全民國防課程及校園內演習扎實度，並且提供兒少針對國防安全議題表達意見的管道。

江瑜庭、陳名謙指出，由於兒童及少年在國安領域的意見非常容易遭到忽視，因此期待藉由該提案確保兒少能夠在應對緊急狀況時能夠臨危不亂，落實兒童權利公約。

陳名謙說，目前就讀台東大學，因為長期關注兒少安全議題，因此提案的核心環扣「兒童權利公約」的生存及發展權，希望「不受到任何形式之不當對待、難民兒童、武裝衝突」等公約條文能夠被落實。俄烏戰爭已造成 430 萬名烏克蘭兒童流離失所，超過烏克蘭兒童人口總數的一半，因此台灣也應該做好兒少國防安全的教育。

就讀育仁高中的江瑜庭補充，在會議中以「分辨砲彈聲響」舉例，僅是提醒在戰爭來臨時，應確保兒少能夠具備自救與應變知能，該建議其實未被採納。此外，兒少版國防安全手冊的出版是為針對不同年齡層做出友善閱讀之措施，因此希望透過注音符號、點字等友善措施，讓幼兒園學生、國小學生與特殊族群兒少，在國防安全的學習過程中不會被忽略。

江瑜庭、陳名謙稱，整體提案環繞在促進高中以下的國防安全知能，並非要求未成年兒少備戰，更無意凌駕國防安全專業知識。同時，兒少代表並非政府政策的代言人，呼籲各界正視兒童與少年在政府部門表達意見的權利與獨立性。