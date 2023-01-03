第二批次XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機

美國海軍已砸下1550萬美元（近5億台幣），和奎托斯（戰神，Kratos）安全防衛公司簽約，採購兩架XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機。據五角大廈說，它們將裝備先進感測器和武器系統，以支援各式任務。

據《國防郵報》（The Defense Post）和《動力》（The Drive）網2日報導，它們將用以執行穿透性自主協同殺手任務，達成投資組合目標。

而克瑞拓斯安全防衛公司將負責一次性工程、安裝、檢測、系統和子系統整合、地面與飛行運作等作業，預料將在2023會計年度的9月30日完成。

不過，合約通知中並未說明，這兩架XQ-58A是不是續航時間更長，飛行高度更高，酬載量也更大的第二批次升級型。

克瑞拓斯在官網上說，「女武神」最高能在海平面上45,000英尺（近14,000公尺）處飛行，航程最遠可達3,000 英里（近4830公里），而這要看無人戰機的總重而定。據克瑞拓斯說，「女武神」最重可達6,000磅（約2700公斤）。

Navy Buys XQ-58A Valkyries For Secretive ‘Killer’ Drone Projecthttps://t.co/LKQS248PBW — The War Zone (@thewarzonewire) January 3, 2023

Make sure to see the Kratos XQ-58 Valkyrie on display here @AFmuseum special thanks to @AFResearchLab https://t.co/IlVYR66ld2 pic.twitter.com/CzDbsOnk4K — National Museum USAF (@AFmuseum) September 27, 2022

XQ-58A有開放式模組設計，好能快速整合各式感測器和其他系統，並有從內部彈艙動用武器的能力。從種種跡象看來，美國海軍將發展能穿透敵方防空網的隱形無人平台，並協同高度自主的連網無人機蜂群和載人平台，執行各種任務。而這可能包括情監偵（ISR）或通訊節點等任務。

《南華早報》（South China Morning Post）先前報導，中方擔心，萬一爆發戰爭，這些無人機會進一步增加不確定性。2021年一項中方軍事研究警告，美國可能會部署大批XQ-58A無人機在東台灣的小島或軍艦上。

萬一兩岸爆發衝突，這些裝有火箭輔助起飛系統的無人機可以迅速起飛，組成龐大的機群，對設法渡過台灣海峽的解放軍構成嚴重威脅。而在隱形技術協助下，它們甚至可以攻擊中國大陸上的一些目標，或是為F-22或F-35中隊開路。