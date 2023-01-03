疫情肆虐多年，堪稱是教育現場百年最大危機，全國師生在停課與線上課程間不斷摸索。新北市教育局3日發布防疫教學教案成果冊，將各國小防疫教案系統化，還有榮獲防疫教案特優教學團隊分享案例，在後疫情時代，提供各級學校開展防疫教學嶄新頁。

新北市教育局今日辦理「防疫教學教案觀摩發表會暨頒獎典禮」，教育局表示，新北市日前辦理防疫教學教案甄選活動，讓新北市校園由防疫措施與應變深化為防疫課程與教學，評選出低、中、高年級共計20件績優防疫教案，並透過工作坊模式優化教案製作成果冊提供各校使用。

今日觀摩發表會由教案特優學校包括忠義國小、秀山國小、埔墘國小、崇德國小、瑞亭國小、秀朗國小及碧華國小發表，展現課程發展專業及跨域創新設計，提供現場教師楷模課程案例。

榮獲低年級組特優教案的忠義國小江孟鴻老師說，教案中融入SDGs理念，引導學生除習得衛生清潔的技能，更展現素養導向概念；並理解在疫情期間，接受社會福祉與國際援助，了解疫情對全球所帶來的衝擊與改變，進而主動關懷周遭的人事物，成為真正的防疫小英雄。

秀朗國小5年級同學葉采沂說，防疫課程中，自己印象最深刻的是跟同學拍了防疫影片、創作防疫LINE貼圖，老師也期許我們成為小小防疫大使。

碧華國小5年級同學彭宥嘉表示，老師在防疫教學中提供我們很多防疫知識與法寶，希望我們能成為防疫哆啦A夢，可以從自己的防疫百寶袋中找出適當的道具，對抗病毒，征服疫世界。

教育局長張明文表示，防疫教學教案成果冊將提供各校教師教學使用，並持續辦理種子教師公開授課，製作防疫教材包，規劃模組化防疫研習，以培養師生防疫素養，可至教育局網站防疫專區下載防疫教案以作為防疫教學使用。