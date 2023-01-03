台灣虎航(6757)董事長陳漢銘指出，去年第4季經過團隊的努力，日本持續開航，縱使現在日本它開放的場站只有大概5成，但也儘量把這5成的航點飛好飛滿，目前1到3月票價銷售狀況非常好，疫後何止大爆發，簡直是一飛衝天，只要航班載客率有5成以上就能賺錢。

陳漢銘表示，10月13號的國境開放，虎航不斷的把握每一個時機每一個時間點，縱使現在日本16條航線只開開放一半，但也儘量把這5成的航點飛滿。虎航也持續與日本溝通，在過年的期間增班，讓更多旅客利用疫後第一個大假期能夠出遊。

目前日本場站恢復的進度相當正面的，只是還需要時間，包括過年也調派人力資源，希望能夠儘快第2季日本線恢復正常。

由於日本航線還沒完全開放，台灣虎航也朝東南亞佈局，近期陸續開拓越南航點。陳漢銘認為，越南確實是一個很有發展性的地方，開闢峴港這個航點後2月還要開富國島，接下來還有芽莊，這幾個觀光的點在越南都很有潛力。陳漢銘透露，越南政府相當重視簽證費問題，也有提到近期希望能夠把簽證費降低，所以接下來會是一個非常被重視的市場。

對於近期機位銷售狀況，陳漢銘說，「那簡直就是不得了，一飛沖天」，不但日本線不錯，東南亞也不錯，相較於日本，韓國還有較多空位，整體而言，1到3月是越來越好。