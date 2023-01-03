連鎖餐飲集團乾杯(1269)宣布2023年徵才調薪計畫，除調升起薪與獎金，並首次增設招募競爭地區津貼，正職月薪上看5.45萬元、時薪上看270元，祭出更具競爭力的薪資招募人才，首季將招募170位領班、內外場正職社員及230位計時社員，共計400名新血。

乾杯表示，今年正職社員起薪含津貼為3.35～3.65萬元起，比法定工資高出26～38％，包括首次針對招募競爭區域提供3000元地區津貼，以提升招募效果。搭配站區考核制度，通過並擔任項目每月最高可達9000元業務管理獎金，等同加薪26％、月薪上看4.55萬元。

乾杯指出，集團升遷管道通暢，餐飲新手預估經1年培訓，可完成所有站區考核晉升領班，起薪含津貼3.75～4.05萬元，搭配業務管理獎金及調升目標獎金5000元，月薪上看5.45萬元。此次調薪受惠員工達300名、平均調幅6.5％。

配合籌備英國等國際展店計畫，乾杯預計自內部徵選員工，搭配台英打工遊學簽證計畫至倫敦協助展店、教育訓練和店鋪營運。據內部意願調查，超過5成員工有意赴海外工作，其中想去歐美國家者占近7成，可藉此計畫累積為期1～2年的海外工作經驗、開拓視野。

而計時社員時薪含全勤為無經驗180元起、有經驗210元起，與正職社員同享有最高9000元業務管理獎金。以一個月上班150小時為例，加計獎金後月薪可達4.05萬元，換算時薪高達270元。

因應餐飲人才市場變化，乾杯將計時社員制度設計為高彈性、不限時數的排班制度，更便於學生打工、斜槓人才、二度就業等生活安排，提升求職意願。同時，為穩定人力，鼓勵計時社員轉為正職，轉正成功並滿1年正職年資可獲3.6萬元獎金。

除了祭出具競爭力薪資、三節獎金、年終及獨特的有薪「靈魂洗滌假」等幸福福利，乾杯集團重視人才培育，2022年3月推動「乾杯大學」線上教育課程作為內部員工額外進修管道，每月開設60堂課程，正職、計時社員皆免費自由參加

乾杯指出，課程除了集團業態的職能進修，亦有職涯相關學習課程，如日文課、Google商家經營、牛肉知識、盤盈虧損益等，滋養員工學習成長所需養分。透過E-learning平台隨時閱覽課程內容，去年超過2000人次上課，獲員工歡迎及高滿意度。