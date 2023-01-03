今年大學測在1月13日至15日舉行，共有11萬8559人報考，大考中心今天「試場分配表及考試地點」（含試場平面圖），一般考（分）區考場學校全部皆於12日下午2時至4時開放查看試場，但僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。

大考中心表示，今年學測經中央流行疫情指揮中心及教育部同意，將於20個縣市另設置確診（輕症、無症狀）考生應試之居護考（分）區，與一般考（分）區有所區隔。有關中症、重症確診考生，援例不得應試，得另從招生管道進行補救。

大考中心說，若考生於其應試當日零時前知悉應試期間屬於「確診（輕症、無症狀）且未解除隔離」或經「家用抗原快篩呈現陽性」者，務必自1月8日上午9點起至應試當日零時前，至大考中心網站「112 學科能力測驗試務專區」之「COVID-19 自主填報專區」進行填報，將安排至居護考（分）區應試。

若考生於其應試當日零時起才知悉應試期間屬於確診（輕症、無症狀）或經快篩呈現陽性者，請逕至原編配之一般考（分）區應試，並務必於進入一般考（分）區時即主動告知試務人員，將安排於備用防疫試場應試。考生若未主動填報或告知，情節重大者，以取消考試資格論處。

大考中心今天公布學測「試場分配表及考試地點」（含試場平面圖），考生可於考前先行上網查覽，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。

大考中心說，經自主填報並審查通過之確診（輕症、無症狀）及快篩陽性個案考生，考試地點、試場與座號，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統，查詢時可同時查覽或列印試場平面圖。

因確診而自主填報的考生，務必下載或列印「確診（輕症、無症狀）、快篩陽性個案考生通報單」，留意通報單所示新編定之居護考（分）區與試場，考試當日若未依通報單所示至指定之居護考（分）區或試場應試，將提報考試委員會審議，扣減該節成績1級分，並視情節加重扣分或扣減其全部成績。