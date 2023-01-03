國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會今發布針對國內經濟民生的民調。對於近期熱議的「還稅於民」議題，有54.0％民眾支持普發現金一萬元刺激經濟，但也有39.8％的民眾認為應該先償還欠債，減少國家債務穩健財政。

後疫情時代雖然各國都邁向解封，但通膨壓力籠罩全球。針對目前台灣是否已做到「與病毒共存」，有63.6％民眾表達認同；不過就算未來政府不再強制戴口罩的規定，有高達72.9％民眾選擇繼續配戴口罩，僅8.4％說不會繼續戴口罩。

對於國內經濟感受，啟思民本民調請民眾以0至10分評量，0分為極度悲觀，10分為極度樂觀。針對國內目前經濟發展，與過去半年相比的感受，平均分數僅有3.6分，對未來半年經濟發展的展望，平均分數則為3.8分。

對於目前通膨的感受，民眾平均分數只給3.1分，對於未來通膨的變化也只有3.1分。對就業機會的看法，與過去半年相比，有3.8分，未來半年的展望則有3.9分，而對於個人整體收入的感受，無論與過去相比或展望未來半年，都只有3.6分，也就是民眾普遍對經濟環境的看法都偏向悲觀。

啟思民本基金會執行長黃子哲表示，就國安議題部分，不同政黨支持者可能看法不同，民眾對於通膨跟物價，這些與自已生活息息相關的民生議題，看法較一致，民眾對經濟信心不足，有過半民眾支持普發現金，蔡政府也應該從善如流。

本次民調執行單位為啟思民本基金會，調查對象包括全國 20歲以上網路人口，調查時間：2022／12／30至2023／1／2有效樣本共934份，抽樣誤差在95％信心水準下，為±3.21％內，抽樣方法以 FB廣告發送問卷，嚴守配額原則，配額標準為性別、年齡、地區 樣本代表性與加權採用比例估計法，母群體參數依內政部最新之人口數據，針對本次調查蒐集資料，以反覆加權法進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區特徵符合全國母體結構。