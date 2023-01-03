美國國會研究服務處（CRS）諮詢機構警告，自12月拜登政府宣佈打算將愛國者地對空飛彈系統作為18.5億美元（近新台幣567億元）援助計劃的一部分後，美國國會在向烏克蘭交付愛國者系統方面，正面臨了廣泛現實的問題，從相關法源依據到人員培訓、後勤培訓以及實際操作等等。

2022年6月12 日分配給第34遠征轟炸中隊的美國空軍B-1B Lancer轟炸機，與防空砲兵營的愛國者飛彈系統。（DVIDS）

據美國《軍事觀察》(Military Watch)2日報導，美國國會研究服務處表示，除了在「在立法和監督方面都面臨問題」，更有操作人員和後勤的問題，「雖然外界推測愛國者系統將在2023年上半年開始交付，但僅培訓當地維修人員就需要大約53週（將近1年的時間）。」，還處還強調：「在烏克蘭在當地擁有1套正常運作的愛國者系統之前，還有很多學習工作要做。」

先前有人猜測，美國或其他北約國家的軍人可能會在愛國者系統交付後，直接為其配備人員，因為西方人員在當地的戰爭努力中發揮了非常大的作用，而且作用越來越大，不過俄羅斯外交部聲稱，它已經得到保證，美國軍方不會在愛國者基地派駐人員。

然而，美國透過軍事承包商（PMC）部署人員來操作這些系統的可能性仍然很大，如果在場的外國人員不是美國軍隊的現役成員，可以預期俄羅斯瞄準這些陣地的顧慮會少得多。

2022年8月29日，日本福岡營的東方之盾22演習期間，由日本開發的地對空飛彈系統03式地對空飛彈和93式近距離地對空飛彈，以及美國愛國者組成的多層防空系統。（DVID）

目前預計只有1套「愛國者」系統將被運送到烏克蘭，這也引起了人們對它攔截俄羅斯飛行系統和飛彈成效的嚴重質疑，特別是考慮到該系統在其他戰場上欠佳的戰鬥記錄之後。

國會研究服務處強調，目前還不清楚愛國者防空系統的來源，因此敦促議員審查這個問題，並警告說：「送往烏克蘭的防空系統和相關攔截器可能來自美國軍隊的現有部隊和庫存」。

「如果它從其他作戰部隊，如美國中央司令部（USCENTCOM）或美國印太司令部（USINDOPACOM）調動出，將該系統轉移到烏克蘭可能會在這些戰區造成機會成本和潛在風險，」

它說，而從美國本土直接提供防空系統「可能會阻礙訓練或現代化週期」。

報告還強調了愛國者系統的「高昂價格」，「一套新生產的愛國者防空系統的成本約為11億美元（近新台幣337億），包括約4億美元（近新台幣122億）的系統和約6.9億美元（近新台幣211億元）的飛彈」，「估計每枚飛彈成本約為400萬美元（近新台幣1.22億）」。

這樣高昂的成本所帶來的結果，將會限制，烏方操作時可以接戰哪些類型敵對系統的選擇。

俄羅斯投入低端攻擊型無人機，用以打擊烏克蘭基礎設施和人員並已經發揮了關鍵作用，其價格僅為幾千美元（不到30萬台幣），而許多巡航飛彈估計每枚只需100萬美元（近新台幣3066萬元）左右。

除去報告本身，《軍事觀察》報導評論指出，隨著烏克蘭防空網絡的迅速耗盡和將要交付的「愛國者」的數量非常少，這意味著這少數的系統只能提供有限的保護層，以分擔其他防空系統的負擔，再加上其相對有限的機動性，可能使這套系統非常的脆弱。

然而，加強烏克蘭的防空系統已被視為至關重要，因為其以前大規模的蘇聯製S-300和山毛櫸（BuK）飛彈庫現在已變得非常稀缺，特別是俄羅斯對關鍵基礎設施的打擊提高了烏克蘭可能需要完全放棄掉許多關鍵城市的防空網。

在越來越多的西方評估中，這種可能性在2022年年底時已經被廣泛警告。10月開始的對基礎設施的重大攻擊越來越被認為是為俄羅斯提供了一個更快速的手段，對基輔及其盟友施加壓力，從而更快實現其目標。