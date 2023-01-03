陳亞蘭、王彩樺暫時放下30年恩怨酒吧喝酒。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺錄唱快速完成。（TVBS提供）

數位單曲〈陪你一起走〉由因戲結緣而擁有好交情的周曉涵、楊晴為戲獻唱。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺 在TVBS 8點檔《加油喜事》中深埋30年的恩怨，竟為攜手抓另一半花天酒地而短暫休戰，兩人在酒吧裡藉著酒意吐露想念對方的真心，醉後一起高歌，令雙方老公以為武林兩家的和平即將到來。認識多年，陳亞蘭、王彩樺首次合唱，默契極佳的兩人，快速完成錄音，陳亞蘭自信地說：「醉了！太好聽了！我們唱得一級棒！」

劇中怨恨彼此多年的閨蜜，在眾人鼓勵下合唱姊妹間的專屬歌曲〈陪你一起走〉。陳亞蘭、王彩樺為這場戲特別進錄音室，王彩樺平時錄音都從下午2點開始，甚至要開嗓1個小時，沒想到，這次早上7點起來準備，還是第一個錄製，她笑說：「皇上在外面等，我要趕快錄完，不然會被打入冷宮啦。」陳亞蘭則表示沒有人一大早錄歌，但「金鐘視帝」和「保庇天后」果真是專業保證，在1個多小時內就完成錄製。

默契無懈可擊的陳亞蘭、王彩樺不僅錄音快、狠、準，拍攝時「笑」果更是驚人。陳亞蘭透露自己常向導演要求先來個正常版、再來個搞笑版，每次一有點子，王彩樺都能立刻跟上，也因為太好笑，導演最後都用了搞笑的版本。王彩樺提到不管多累，一到片場總是被姊姊逗得很樂，從頭笑到尾，精神都來了，相信觀眾會看得很開心。

戲裡陳亞蘭、王彩樺深情對唱，戲外這首數位單曲〈陪你一起走〉由因戲結緣而擁有好交情的周曉涵、楊晴為戲獻唱，已於上周五(12／30)推出。周曉涵首次為戲劇錄製單曲，坦言有點緊張，楊晴在一旁狂讚對方，即使很緊張卻唱得很好。兩人在製作人陳威全的引導下，透過演戲的經驗，成功詮釋出閨蜜間的真摯情感。