搶攻年節歡聚商機，海尼根經典原味推出全球獨家、只有台灣才買得到的「兔年限定包裝」。即日起於全台連鎖便利商店、超市及量販店限量開賣。活動期間於各通路購買海尼根Silver星銀啤酒，立馬就能把海尼根歡聚星銀杯、盤、碗及收納籃帶回家。

過年團聚少不了美食美酒，閃耀美麗金黃色澤的啤酒更是不可或缺。海尼根之標榜無論是海尼根以純麥釀造28天的經典風味，或順口清爽的海尼根Silver星銀啤酒，甚至是開車吃團圓飯也可以盡情暢飲的海尼根0.0零酒精，把握每一個「乾杯」瞬間，海尼根都能提供對味的選擇。

海尼根表示，今年為台灣推出獨一無二的「兔年包裝」，就算是在亞洲其他地方，只要出了台灣就找不到。現階段許多通路購買海尼根Silver星銀啤酒，已經開送海尼根歡聚星銀杯、海尼根歡聚星銀盤、海尼根歡聚星銀碗以及海尼根星銀歡聚收納籃，只送不抽這一波先衝。

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