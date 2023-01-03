大甲區蔣公路觀光夜市商圈扮演大甲民生與經濟發展的核心，但長久以來缺乏入口意象，商圈攤販希望能夠設置。市議員施志昌今天特邀集市府經發局、交通局等相關單位會勘；經發局指出，為加強大甲商圈辨識度，經費上可協助設置。大甲區公所強調，只要在不影響交通動線，亦全力支持。

大甲蔣公路觀光夜市管理委員會主委林明濬說，大甲夜市商圈在市府輔導下，攤販都已經合法化，過去為增加商圈的辨識度，許多攤商都希望可設置入口意象。台中許多夜市都是跨過街道的大型牌樓設計，現礙於法規與交通問題，希可透過單邊設計，讓外地遊客到大甲可看到大甲夜市商圈的辨識招牌。

施志昌表示，對大甲夜市商圈的攤販與管委會來說，他們與其他夜市比較，大甲夜市現在所欠的就是缺乏一個入口意象，尤其外地人搞不清楚夜市商圈的範圍。現在預計在蔣公路與順天路設置入口意象，不像逢甲夜市設置ㄇ字型的，因為此處就在鎮瀾宮對面，常有廟會與活動等。

施志昌指出，蔣公路夜市商圈入口夜市，在交通動線考量下，並不適合做ㄇ字形，管委會的期待是做單邊的路口意象，只要用地不會影響到交通安全及行駛的動線，相關單位都可以支持設置；期待市府與商圈能共同努力，讓商圈的發展可以更好。

經發局市場管理科長蔡永福表示，蔣公路夜市的範圍從信義路到順天路，管委員希望能設置入口意象，加強遊客對於大甲夜市商圈的辨識度；經發局可使用約30至40萬的經費，努力來力促其成。大甲區公所強調，做為道路權管機關，只要在不影響交通動線下，公所會全力支持入口意象的設置。