去年台北市狂犬病疫苗覆蓋率僅約5成，為推廣犬貓預防注射，北市動保處表示，1月7日、2月4日及2月18日提供3時段預約限量貓咪無佐劑疫苗優惠施打，每劑只要200元，庫存僅餘12劑，打完為止。

據統計，台北市家犬貓狂犬病疫苗施打總目標數為12萬1332隻，然去年台北市狂犬病疫苗覆蓋率僅約5成，但要有效防止病毒傳播，覆蓋率須達7成以上，顯然仍不足，去年舉辦96場推廣活動，今年將持續舉辦狂犬病預防注射活動。

動保處指出，人類如感染狂犬病，發病後致死率幾乎達100％，據行政院農業委員會公告，國內中南部地區去年仍有3件確診狂犬病野生動物咬傷人案件，雖狂犬病疫情尚未擴及北部，仍持續監測野生動物狂犬病疫情，去年篩檢36件樣本均為陰性。

動保處強調，飼主應每年定期為家中犬貓補強狂犬病疫苗，如未完成補強，得依據動物傳染病防治條例規定處3萬至15萬元罰鍰，已持續加強稽查力道並落實裁罰，呼籲市民切勿以身試法。

動保處表示，1月7日、2月4日及2月18日提供3時段預約限量貓咪無佐劑疫苗優惠施打，每劑只要200元，庫存僅餘12劑，打完為止，民眾可於完成預約後，帶貓咪至信義區吳興街600巷109號現場施打，預約報名可上（https:/bit.ly/3S6gaae）。