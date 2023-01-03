因應雞蛋成本上揚，全家超商去年底12月28日起茶葉蛋價格調漲到每顆13元，明日起來爾富超商每顆茶葉蛋也跟進漲到13元。農委會表示，近2年產蛋成本確實有相當程度的提升，但目前雞蛋供應持穩，預估農曆年前蛋價應該也是持穩。

萊爾富超商明日每顆茶葉蛋將從10元漲到13元，主因為雞蛋成本逐年上漲，農委會畜牧處副處長江文全表示，目前供應與需求是平衡的，超商本身看的是長期趨勢，而單一品項在通路、定價與成本結構上都不見得一樣，但生產端的雞蛋而言，這一兩年價格確實有明顯上升。

江文全指出，目前雞蛋每台斤產地價40.5元，批發價為50元，去年10月之後就沒再調整過，預計過年前供應與價格都會持穩。中央畜產會每年也會執行年度產蛋成本估算，然而飼料佔了養雞成本7成，去年和前年漲幅確實很高，產蛋成本也有相當程度的上升，去年度的產蛋成本預計今年第1季以後會統計完成並公布。

至於天氣寒冷是否影響產蛋量能？江文全說，禽流感在秋冬季本來就是好發期，禽流感對個別家禽場而言都是變數，如果每個經營的蛋雞場都有做好生物安全，例如人、車、動物阻隔和隔絕，以及家禽場內外的防疫措施等影響就小，反之受到的影響就大。