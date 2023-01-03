台北市第3選區立委補選公辦政見發表會明天登場，國民黨候選人王鴻薇表示，明天將會提出強化社會安全網的主張，過去發生不少治安問題，但內政部長徐國勇下台後就無聲無息，有檢討改革嗎？行政院長蘇貞昌仍在位子上，政府真的應該與人民好好交代。

針對對手吳怡農選前之夜將規畫紙風車劇團表演，王鴻薇表示，每個候選人選舉的方式都予以尊重，她的選前之夜是由台北市黨部規畫，當然是要凝聚所有支持者，向大家做最後懇託、拜票，也拜託支持者拉票、催票。

至於政見會明天將登場，王鴻薇則說，其實她之前陸陸續續發布不少政見，她自己很重視能源問題、還稅於民，明天還會提出如何強化社會安全網的主張，因為過去幾年有鐵路殺警案、超商刺人案、隨機殺人案，都讓大家擔憂社會安全網是否變成「補破網」。

王鴻薇提及，昨天桃園又發生槍擊案，有如警匪槍戰片現場，「不能說從南到北好像都在拍電影」，所以現在有黑道猖獗、治安敗壞、槍枝浮濫等問題，當然應該要受到政府重視，但非常遺憾的是，內政部長徐國勇下台後，政府就無聲無息，有檢討、改革嗎？行政院長蘇貞昌仍在位子上，台灣也一再傳出重大槍擊案以及治安事件，政府真的應該與人民好好交代。