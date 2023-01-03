元旦連假期間長榮航勤員工因為不滿年終獎金而大量請假，幾乎癱瘓航班；由於長勤資方態度強硬，同樣情況可能於春節期間重演，而華航子公司桃園航勤也與之互相呼應，醞釀本周五赴交通部陳情抗議。交通部長王國材今（3）日表態希望長榮集團出面，讓大家「好過年」。

長勤和桃勤的後續動作可能影響春節入出境及觀光客來台，王國材今日在台灣燈會主燈發表會後接受聯訪表示，這幾天跟長榮航勤和桃園航勤做很多討論，民航局也介入，期待勞資本於理性溝通協商，讓紛爭趕快落幕，以免影響旅客權益。

王國材說，長勤、桃勤兩家公司虧損，主要是因為疫情導致航班減少，所以他們服務的班次也減少，是外部因素而讓營收減少。航勤薪資普遍不高，如果集團賺錢，可以特別考量對子公司做一些協助，讓員工好過年。溝通過程中，雙方用比較理性態度，資方從照顧員工的角度，勞方也可以在討論過程中提出較合理方案。

長榮航勤元旦集體大請假造成行李塞爆轉盤(工會提供)

有人認為長榮幾家公司本來就獲利相差很大，會不會被認為是拿東補西？王國材說，行政院的國營企業像是台電、中油每年發年終或是績效獎金時，也有政策性因素，也不會只考慮虧損，畢竟外部因素不是員工可以左右，不是說員工沒做事。當然經費還是要子公司自己出，但如果子公司發年終獎金有困難時，集團必須協助，要有一些合乎人情的考量，因為年終獎金實在差太多。

被問到聽說資方立場很硬，沒有緩解的跡象？王國材說，已經跟長榮航勤溝通很多次，把交通部的態度表明得很清楚，桃勤的部分他也已經跟謝世謙董事長談過，華航應該明天會跟桃勤做一些討論。

王國材說，交通部是桃勤大股東，交通部積極溝通，不會讓桃勤發生類似事件。桃勤工會提出的六大訴求，最急的就是年終獎金。他跟華航已經做過討論，有初步方案，但這部分讓華航自行說明，主要就是兼顧讓員工好過年的原則，能力允許下盡量協助。