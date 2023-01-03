今年開春，縣府在全縣路段掛了4千多面國旗。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

元旦假期，遊客發現，花蓮縣主要道路上都掛著大面國旗，迎風「旗海」飄揚，相當醒目，縣府說，今年總計懸掛4千多面國旗，希望開春一片喜氣，大紅國旗高高掛，也成花蓮縣特有風景。

縣府表示，花蓮全縣南北縱長達137.5公里，在貫穿全花蓮縣境內的台九線上，以及花蓮市區中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、府前路等市區主要道路，掛上約4600面的國旗，無論是湛藍的晴天，或是灰濛的陰天，皆呈現出氣象萬千。

花蓮縣因處東北季風氣候區，為避免國旗與旗桿因強風破損或掉落，造成用路人安全，採納內政部國旗懸掛禮儀網方式，特別以直掛的方式懸掛，為加強其牢固性，使用螺絲與訂製的旗桿固定於燈桿上，並在旗面的白布邊條及國旗的角端加強縫紉，能夠降低國旗受損率與掉落的風險。

國旗懸掛期間，縣府每週進行定期巡檢與維護，讓每一位用路民眾皆能於花蓮境內街道行走或駕駛時，安全也安心地欣賞壯麗風光。

縣長徐榛蔚說，國旗代表著國家的精神、國民的意識，國家進入新的一年，尤其近年來歷經重大災害事件與疫情，希望在新年元旦期間，以飄揚的旗海凝聚國民向心力，並重視國家歷史與成就，促進愛國團結一致。

她說，逐步走出疫情的限制，嶄新的一年，元旦假期結束，接著農曆新春年假將屆，希望遊客到訪，盡情享受美好假期。