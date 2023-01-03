陳男經營網拍的頁面。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳男還在PS5主機前拍照，取信被害人購買。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新北年約37歲陳姓男子2021年間，見PS5遊戲主機供貨不穩，造成民眾瘋狂搶購，認為有利可圖，於是在電商平台販賣PS5等遊戲主機，因低於市價再加上起初有出貨，吸引許多被害人訂購，訂完卻數月遲未收到貨驚覺受騙報警。刑事局南部打擊犯罪中心獲報，經追查下將陳男等3人逮捕，全案依詐欺罪移送法辦。據悉，目前共有60多名被害人受騙，不法所得170萬元，是否有其餘被害人仍待調查金流釐清。

2021年間，陳男見PS5仍然有缺貨情形，造成民眾瘋狂搶購，認為有利可圖，於是於電商平台創建帳號，化名「小陳電倉電玩」，以用市價較低價格，販售PS5，起初都有正常供貨，建立起商家信譽，拿到5星好評吸引更多人前來匯款訂購。

但不久因價格便宜，再加上有出貨，吸引更多民眾購買，陳男此時開始不出貨，有被害人訂購數月後都毫無下文，向陳男詢問後，陳男都以「原廠缺貨」、「貨源調整」等理由推延，後面索性直接不回覆，直到有人遭拖延快1年之久，受不了向警方報警求助，南打中心去年中旬透過165平台獲報，並展開調查。

經南打中心調查發現，陳男去年1月開始出現遲不出貨的情形，而陳男提供的匯款帳戶，為陳男約26歲黃姓前女友、友人37歲謝姓男子名下，陳男誘騙被害人訂購PS5後，就會指派黃女、謝男立即將錢取出，就如同龐式騙局，陳男再將取出的錢，向水貨商購買PS5給最先購買的客戶出貨。

在行騙期間，陳男還向其餘友人誆稱，因PS5往後會大缺貨勢必造成搶購風潮，要盡快囤貨，於是友人不疑有他，向陳男一下子訂購20多台，直到被陳男一再拖延，遲遲未收到主機才驚覺受騙。

此外，陳男還用三方詐騙手法，向其餘賣家表示要購買主機，再向被害人提供賣家的帳戶，待被害人匯款後，陳男再出示匯款紀錄給賣家稱誆稱已匯款，賣家確認收到錢後向陳男出貨主機，陳男再拿主機補給客戶。

經南打中心多日循線追查下，於去年8月18 日上午，兵分三路前往新北市八里、汐止、淡水區等地，將正在休息的三人逮捕，查獲三人作案用手機、電腦主機等證物。

據悉，陳男作案期間，初步經查共有60多名被害人受騙，以及數間無辜賣家遭牽連，不法所得達170萬，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。至於詳細被害人數量，仍待警方溯源金流釐清當中。