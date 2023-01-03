近日網傳「三毒大流行」將發生，引起民眾恐慌。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，美國專家已經說了，新冠病毒、流感和呼吸道融合病毒不會同時進入高峰期，大家不用太緊張。

黃軒今在臉書上分享，外媒報導使用「三毒大流行（Tripedemic）」的字眼，來形容呼吸道融合病毒（RSV)、新冠病毒（COVID19) 和流感病毒（Flu）同時大流行的狀況，讓不少民眾看了很恐慌。

黃軒表示，自疫情爆發以來，不少創新合併名詞出現，就像是之前的「Delmicron」，就是國外媒體把「Delta」和「Omicron」這2個大魔王變異株合在一起創造出來的新詞。而最近出現的三毒大流行「Tripedemic」也是如此，但因為不是科學命名，因此不具有科學的定義，只是相關報導推測這3種病毒同時出現以後，將會使醫院大爆滿。

黃軒指出，美國專家認為，這3種病毒疫情高峰期不會同時出現，因此民眾不必過度恐慌。美國研究團隊發現，呼吸道融合病毒早在12月初就爆發，目前已過高峰期，而新冠病毒和流感則開始走上坡，因此這3個病毒的高峰期不會撞在一起，也不會有所謂的「三毒大流行」的事件發生。