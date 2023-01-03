台灣民眾黨新舊任祕書長交接儀式3日舉行，黨主席柯文哲（中）將感謝狀及聘書分別頒贈給卸任祕書長謝立功（右）及新任祕書長周台竹（左）。（范揚光攝）

有意挑戰2024總統大位的前台北市長、民眾黨主席柯文哲，正籌備赴台大辦理退休，位於台玻大樓的競選辦公室、財團法人台北市台灣眾望關懷基金會也已裝修完成，而總統候選人有個不成文規定，便是一定會安排訪美行程，新任民眾黨祕書長周台竹3日透露，訪美計畫時間點將落在今年春天。

民眾黨上午舉辦新舊任祕長交接暨兔年新春小物開箱，祕書長謝立功卸任，交接給過去擔任台北市政府涉外事務總監的周台竹，身為黨主席的柯文哲也親自參與，三人還一同揮毫，在春聯上寫下「前兔似錦」、「揚眉兔氣」、「眾事鴻運」等吉祥話。

周台竹坦言過去從未有黨務工作，如今接任祕書長，對他40年公務生涯來說是個全新挑戰，這些日子以來，也有和謝立功請教工作經驗，希望將柯文哲正直、誠信的政治理念帶到民眾黨，讓大家耳目一新。

周台竹會後受訪被問及當前是否有替柯文哲安排訪美、訪日行程，他透露，柯文哲訪美時間點經雙方討論後，原則上會落在春天，此行主要是讓美國感受到民眾黨對美方的重視，但並非美國提什麼台灣都要買單。據悉，美國AIT處長已和柯文哲商談過相關計畫，不過並非官方會談，此後將進行正式討論。

周台竹指出，美國是台灣重要的國安盟友，能在中國有相關舉動時協助台灣，在外交兩岸政策上，他認為台灣會想盡辦法讓兩岸和平解決雙邊分歧，讓大陸了解以和平方式才符合各方利益，而台灣要備戰、能戰才能和平，在此之前必須嘗試所有可能性。

柯文哲表示，要備戰、能戰才能有和平，畢竟「抗中保台」不能只是喊口號，台灣防空洞也要重新整理，比如突然遇到空襲時，人民逃到哪、躲到哪。