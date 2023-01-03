台南市正副議長選舉選前紛擾不斷，台南地檢署今天指揮檢警調及憲兵隊，兵分26路，同步搜索議長邱莉莉、副議長林志展及4名議員、4名涉案人服務處、住處等地點。

南檢指出，去年11月間，台南市正副議長選舉賄聲賄影傳言不斷，該署接獲情資後，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦。

專案小組與台南市調查處多日來調閱相關資料進行分析比對，於今天上午7時30分許，由專案小組檢察官指揮台南市調查處及高雄市調查處、台南市政府警察局、台南憲兵隊及檢察事務官等共122名人員，兵分26路，分別持法院核發的搜索票，前往台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展住處及市議員李鎮國、張世賢、李文俊及黃麗招等人住處，以及相關林士傑、郭再欽等4名涉案人的住處等地執行搜索，並將涉案人帶回偵訊，釐清案情。

據了解，去年12月22日正副議長選舉前，國民黨市議員方一峰傳出疑遭人威脅不得投票給前議長郭信良，事後警方也找到涉案的林士傑，檢方複訊後諭知5萬元交保。

去年12月25日正副議長選舉結果，國民黨李文俊、李鎮國及張世賢等3名議員跑票，事後除國民黨決議開除3人黨籍，民進黨立委陳亭妃也在臉書發文要求檢調該動手調查。