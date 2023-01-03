搶攻除夕圍爐和連假家宴商機，致力發掘南部好物的網路平台「好南入手」首度舉辦「台南總舖師年菜大賞」，特邀集有辦桌界南霸天之稱的「阿勇家汪義勇總舖師」、必比登推介的「東香台菜蔡瑞成總舖師」，以及國宴主廚「大金廚王金發總舖師」等三位辦桌資歷逾半甲子的在地總舖師共襄盛舉，精挑細選、限量推出共4道工序繁複、用料實在且深具經典台菜桌筵代表冷凍年菜，即日起開放訂購，考量年節宅配爆量，預計2023年1月5日統一出貨，在家也可以輕鬆享用到辦桌名師親手調製的招牌手藝。

「台南總舖師年菜大賞」皆為純手工自製，份量適合8～10人享用，包括由阿勇家汪義勇總舖師所研發，運用十多種頂級食材、經由多道工法慢工調理而成的「福滿極品鮑魚干貝佛跳牆」（2,999元）；由東香台菜海味料理餐廳蔡瑞成總舖師所研發，歷經10個小時烹製、早期喜慶宴席大菜的「乾坤旺來栗子南靖雞」（1,080元）以及南部辦桌常見、料多味鮮的「開運黃金蓮腸燉肚盅」（1,220元）；由大金廚王金發總舖師所研發，使用燉補首選雞種烏骨雞、湯頭融合人蔘及多種食材精華的「吉祥滋補人蔘珍菇燉烏雞」（990元）。