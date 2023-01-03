眾人使出渾身解數，希望博得陶晶瑩滿意。（台視提供）

由陶晶瑩擔任CEO的台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》，近期為寵物店招兵買馬，透過面試挑選出4位實習生，前來面試的藝人陣容十分亮眼，包含：王少偉、愛紗、李佳穎、許富凱、郭書瑤、陳勢安、黃偉晉、賴晏駒、瑪麗、曹佑寧…等人，眾人為了成為寵物店一份子，不惜使出渾身解數。

陶晶瑩提出，希望實習生能傳遞寵物店「友善」宗旨，「寵物跟小孩很像，牠們的反應相當直覺，如果我們的店員或氣氛不是很融洽，狗狗貓貓走進來有壓力，對主人來說也不會走進來第二次。」，所以特別強調寵物店友善、親切的形象。黃偉晉和小賴輪流跪趴在地上，分別扮演狗跟貓，出考題互相考對方。黃偉晉抬起腿來假裝對著小賴尿尿，小賴不慌不忙作勢清理乾淨；黃偉晉看到小賴扮演的貓時，也馬上蹲在地上安撫貓咪，對毛孩很有一套。

除了具備對寵物友善的態度，節目也著重在寵物膳食與美容等專業面向，參與面試的藝人，大多都有自己動手做料理給毛孩吃的經驗，像是愛紗會買鹿肉、許富凱會作肉丸子，而郭書瑤透露家中寵物狗不吃飼料，加上媽媽天天新鮮現做，她笑說：「導致牠們隔夜飯是不吃的，吃過雞腿之後就不吃雞胸了」，言談間顯露對寵物的愛。王少偉則打趣表示：「本身會跟寵物搶食物來吃，原因是做得太好吃了」，李佳穎則是強調要發揮對生命的耐心、細心及同理心，最想在寵物店做廚師的角色，因為認為吃的健康才會開心，主人身體健康、毛孩身體也要健康。

此外，還有多位藝人都用雙語和家裡寵物進行溝通，像是愛紗就是中、日文，陳勢安則是會以中、英文交替溝通，陶晶瑩打趣表示：「家裡寵物大概要攻讀博士了是吧！」，瑪麗則不甘示弱表示，自己也會跟狗狗說台語，算是另類的雙語教育。面試者各個使出渾身解數，接下來將從所有面試者中，挑選4位實習生進入寵物店，實習生名單也將陸續揭曉。台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》2月4日起每周六晚間8點，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。