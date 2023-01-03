生長在海岸灣峽、海流交匯處的紫菜正值產季，海女們必須全副武裝下海採摘，貢寮區漁會指出，小紫菜在每年12月至隔年1月間最為鮮嫩可口，富含高營養價值，深受老饕喜愛。（新北市漁業處提供）

現在正逢二十四節氣的小寒，意味正進入一年最寒冷的日子，隨著東北季風、冷空氣來襲，東北角海岸常常是寒風大雨狀況，但生長在海岸灣峽、海流交匯處的紫菜正值產季，海女們必須全副武裝下海採摘，貢寮區漁會指出，小紫菜在每年12月至隔年1月間最為鮮嫩可口，富含高營養價值，深受老饕喜愛。

漁業處指出，海女經常穿著防曬頭套和斗笠、腰綁網袋，拿著白鐵特製刮勺與畚箕遊走在海岸間，因為小紫菜生長在礁岩上被海浪拍打的區域，僅有在11月至3月生長，因此漁友都忙著採摘，因為小紫菜是人工採摘，價格高檔，因此又被稱為大海的「黑金」。

依據海洋大學海洋中心博士張睿昇「台灣百種海洋生物：大型海藻與海草」書中指出，礁塊上的刺紫菜顏色呈現紫黑色，長度約2至4公分，冬天產季間會反覆生長，海女海男採集過的地方，相隔幾天後又會有新的小紫菜，直至產期結束，紫菜含有維生素A、B、C和E，以及鉀、鈣、鎂、磷、鋅和錳等礦物質，深具高營養價值。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，貢寮漁村會將小紫菜做成家常滷菜，起油鍋放蒜頭爆香，先將爆香後的蒜頭撈起，接著將小紫菜放入充滿蒜香味的油鍋中翻炒約3分鐘以上，放些許蠔油和醬油膏提味，依據爽脆、軟糊口感區分為3、5分鐘的起鍋時間。

漁業處表示，東北角除了有小紫菜、頭髮菜、小海帶、滸苔等海藻，還有黑毛、白毛、紅甘、白帶魚等鮮魚，部分漁產都正值產季，民眾來東北角時，除了到漁村品嚐海味，也能飽覽沿途海景風光。