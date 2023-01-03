丟丟妹疑婚變被爆與老公分居 叫賣天后直播文全刪除

「直播天后」丟丟妹（李明珊）近日傳出神隱並刪光過去的直播，讓老公獨挑大樑，最後甚至傳出兩人已分居的消息，讓粉絲相當驚訝。對此，丟丟妹稍早也出面，在「樓頂揪樓下」的粉絲團中發文強調「我沒有消失沒有不見，只是重新開始」疑似證實婚變的消息，而他的老公透過媒體採訪表達無奈心情。

據了解，丟丟妹近期幾乎消失在與老公共同經營的直播裡，更刪光過去的直播貼文，只有偶爾在娘家的臉書直播平台中露臉，替爸爸與弟弟的生鮮宣傳。但根據《鏡週刊》的報導，丟丟妹老公王心正表示，丟丟妹是11月初「無預警回去」讓他感到莫名其妙，即使南下找丟丟妹，卻被從未真正接受過他的岳父報警處理，加上丟丟妹耳根子軟容易被信仰左右，讓他即使想好好溝通都沒辦法；王心正更坦言「她想離婚不是找我溝通，是直接斷聯找律師」，但他再度強調，兩人的婚姻還存在，沒有家暴更沒有第三者，希望外界不要多做聯想。

事實上，丟丟妹的本名李明珊，在丈夫王心正的公司有註冊，因此將來即使回到娘家重啟直播事業也不能再使用。而丟丟妹稍早透過另一個名為「樓頂揪樓下」的粉絲團發文，表示「我沒有消失沒有不見，只是重新開始」，並公開一段30秒的預告片，寫道「熟悉的口號沒有變，我沒有消失，我只是需要重新開始，接下來我會在這個粉絲團跟大家見面，我是李明珊，I'm Back」；另外，此粉絲團的簡介中也寫著「當年你們記憶中的那個女孩，熟悉的口號，我即將在此平台，重新歸來」，宣告事業將重新出發，似乎想與丈夫正式切割。