76歲黃翁右冠狀動脈治療前後對照。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

76歲黃姓老翁愛打網球，走起路來健步如飛、說話聲音宏亮，50多年來菸不離手，直到某次就醫檢查，赫然發現3條冠狀動脈竟有2條幾乎全塞，緊急安排氣球擴張與支架打通，助他繼續馳騁球場，日前更奪下全國單打冠軍，讓黃翁笑說「要把獎牌送給醫師」。

亞洲大學附設醫院心臟內科主任王宇澄指出，心臟主要的3條血管就像是供應心臟養份的水管，一旦水管塞住，就會造成心臟缺氧，使心臟肌肉壞死，導致冠狀動脈阻塞，進而併發狹心症、心肌梗塞等情形，呼籲有三高、肥胖、吸菸者、高齡以及家族遺傳者提高警覺。

黃翁表示，他很喜歡打網球，一整天可以打個6、7場，雖然抽菸抽了50多年，卻絲毫沒有影響到健康跟生活品質，一直覺得「抽菸也沒這麼嚴重」，直到6年前在家人勸阻下才決定戒菸。

黃翁過去打球時曾有3次突然昏倒又很快恢復站起來的經驗，經安排檢查發現，黃翁右冠狀動脈、左前降支及左迴旋支等3條冠狀動脈，前2條竟然幾乎全塞，立即送入導管室利用氣球擴張術撐開塞住的血管，再裝入3支塗藥支架避免血管再度阻塞，所幸術後恢復良好。

日前黃翁拿下「巨象盃」全國壯年網球錦標賽75歲組單打冠軍，他向醫師分享好消息，更笑說「要把獎牌送給醫師」，也希望藉由他的案例，提醒民眾戒菸。

王宇澄提醒，民眾如果年滿40歲可以接受國健署補助的免費成人健檢，45歲以上男性則可考慮作心電圖與運動心電圖檢查，女性55歲以上也要定期檢查，最重要的是要戒菸；另，身體如有不適要盡早就醫，不要以為休息一下就沒事，等到疾病發作，可能就回天乏術。