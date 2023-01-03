2022年受新冠疫情及戰爭等因素的影響，導致原物料短缺並對供應鏈造成巨大衝擊，再加上通貨膨脹等經濟狀況，讓台灣車市面臨嚴峻的挑戰，全年台灣新車市場最終登錄台數約為43萬台，去年比95.5%，略降4.5個百分點。而豪華車市場受惠於國內消費暢旺，整體購車需求強勁，帶動全年豪華車市場台數來到9萬4149台，去年比100.8%，總市場占比21.9%，但大部分的豪華車品牌仍面臨原物料短缺導致車源不足的供給壓力。

和泰車(2207)總代理的LEXUS品牌今年也持續受到晶片短缺的影響，全年減產近6000台，進而影響登錄台數，全年登錄1萬9327台，市占率為20.5%，在如此嚴峻的販賣環境下，更是包辦了豪華車Top10中的四台車，分別為第二名(NX)，第五名(UX)、第六名(ES)與第七名(RX)，其中RX作為豪華休旅車級距的先驅，已穩居該級距之銷售龍頭長達23年，累計銷售超過7萬台，在11月正式發表後外觀內裝全面進化，強勢稱霸中大型豪華休旅車級距，累計超過3000張訂單。

而NX車系以優異的產品及極具競爭力的價格，穩坐豪華休旅車第一名，年度累計達7525台的傲人成績。跨界休旅UX在推出後也深受市場歡迎，年度累計達3598台，榮登小型休旅車霸主地位。此外，LEXUS旗下的ES系列更一直是中大型豪華房車的銷售主力，2022年更因應品牌25周年推出ES200曜銀風尚車型，成功帶動另一波買氣，年度累計台數達3620台，成功摘下高級車中大型豪華旗艦的冠軍寶座。未來LEXUS也將導入各級距的新商品來持續搶攻豪華車市場，滿足台灣消費者多元的用車需求。