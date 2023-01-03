宜蘭縣警察局去年建置科技執法，但今天（3日）縣府舉行擴大縣務會議時，羅東鎮長吳秋齡指店家卸貨、民眾採購時被開單，盼執法能視車流狀況彈性調整，頭城鎮長蔡文益也說，警方執法矯枉過正，縣長林姿妙表示，會請警方去現場會勘再做調整，盼能兼顧店家生意與交通順暢。

去年8月15日宜蘭警方在宜蘭市舊城南路、神農路、中山路口建置科技執法，11月1日再擴大9處路口實施，取締項目依各路口交通特性不同，闖紅燈、跨越雙白線、違規停車等都無所遁形。

吳秋齡說，科技執法立意良好，有明顯改善交通，但對當地的店家來講，只要有人停車買東西、卸貨超過3分鐘，就會被開單，店家生意受到影響，店面也沒人敢租，希望可以有配套措施，科技執法能依據交通流量來保留彈性，例如交通流量低的時候，可以考量給店家10分鐘卸貨的時間。

蔡文益表示，年節將近，很多民眾上街採購，但遇到的問題不只科技執法，警方只要看到車停紅、黃線都是先開單再說，現階段縣府應該沒有那麼缺稅收；警方平常都不理鄉鎮市公所，因此藉由擴大縣務會議反映，警察局應該考慮人民觀感來調整。

宜蘭縣警察局長林新晃表示，會請交通隊去現場了解，但現地勘查的地點不只有羅東鎮，其他有建置的路口也會去了解。

林姿妙表示，交通的改善、順暢非常重要，警方到現場了解再做調整，並跟公所溝通協調，希望店家生意與交通順暢都能兼顧。對於蔡文益提及的警方矯枉過正問題，林姿妙也請警方了解狀況。