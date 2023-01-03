辛天澤說建立社區照顧關懷據點過程非常辛苦，感謝評審委員、縣府社會處長期指導協助，更感謝全體社區理監事做為後盾，以及志工無怨無悔的付出。（辛天澤提供）

澎湖縣湖西鄉湖西村的社區照顧關懷據點獲「金點之星」團體獎肯定，這項由衛福部評鑑全國五千多個照顧關懷據點，澎湖離島的湖西社區入圍111年全國十五個金點獎得獎社區之一，最後得到團體獎第一名。

衛福部表示，位於離島澎湖縣的湖西鄉湖西社區照顧關懷據點，特別結合在地文化、技藝融入長者課程與活動，以貼近在地生活的課程內容，讓來據點參加活動成為長者的日常習慣，據點就是長者第2個家；社區更安排青少年一起參與八音、鑼鼓課程，不但是文化的傳承，也成為青銀共融最佳舞台。

湖西社區理事長辛天澤分享得獎心情，他說建立社區照顧關懷據點過程非常辛苦，感謝評審委員、縣府社會處長期指導協助，更感謝全體社區理監事做為後盾，以及志工無怨無悔的付出，因為社區長輩們臉上回饋的笑容，才有大家服務前進的動力。

「社區金點獎」是社區照顧服務界最高榮譽，頒獎當天於現場公布45個得獎名單，包含15名金點之星（團體獎）、5名社區據點金點英雄、25名長期照顧金點英雄。今年度90個入圍者，包含有27歲的照顧服務人員，為長照服務注入年輕新活力；更有81歲的社區據點長輩志工，藉由服務的過程持續參與社會發揮影響力。

衛生福利部表示，目前已經於全國設置4702處社區照顧關懷據點，並積極推動長照2.0計畫再升級，每年度更藉由社區金點獎選拔、培力及表揚，激勵更多在地人士投入據點及長期照顧服務，建置更綿密的在地社區照顧網絡，讓更多高齡者接受關懷與照顧。