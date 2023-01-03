樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）外型亮麗，最近在《全明星運動會》第4季被選為隊長，表現引起熱議，仍持續得到粉絲支持。近日她分享出席活動美照，頂著一頭俏麗短髮的她，下半身穿了淺藍色開洞緊身洋裝，一扭身S曲線蜜桃尺寸一覽無遺，不負她被封為「人間水蜜桃」的美稱。

壯壯早年身材較胖又愛吃，一餐可以吃80顆水餃，165公分高的她最胖曾腫到70公斤，因此被暱稱壯壯，她瘦下來後，該瘦的地方瘦，32D上圍和翹臀依舊明顯，火辣身材加甜美臉蛋為她擄獲一票粉絲，在IG擁有20多萬粉絲追蹤。

去年11月《全明星運動會》黃隊成員林玉書因傷退賽，但卻衍變成霸凌才被迫退出節目，同隊友均無辜照點名。對此，壯壯發文分享一個「有意義的故事」，指出有個朋友叫「大支」，某次跟朋友露營卻悶悶不樂，不管旁人怎麼逗笑他都無法，正當大家束手無策時，大支卻笑了，反問網友知不知道為什麼。

見此，有網友回應：「因爲大支就是某個隊友…」，壯壯回答：「錯」，另有人說：「因為一個故事每個人就跟留言一樣有不同的解讀方式，但碰到真相的人卻是少之又少」，她回應：「是，但不是答案」，留下一堆疑團。而壯壯日前曬出參加活動美照，寫下：「要很可以的可可愛愛過每一天」，轉身後的前凸後翹曲線相當誘人，網友表示：「頭髮.......至少年輕10歲」、「第二張很厲害可以這樣扭」、「看看壯壯的翹臀」、「女神新年快樂！」。