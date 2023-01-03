正妹辛尤里以傲人H罩杯聞名，大膽穿衣風格讓人總把視線停留在她身上，日前曬出身穿透視裝的影片，不僅直接露出傲人北半球，還直接出賣室友露出底褲的照片，讓網友看得血脈賁張。

辛尤里跨年當天曬出一則影片，只見她對著鏡頭做出挑逗表情，隨後擺出招牌甜美笑容，頓時讓不少粉絲暈了船，接著視線往下移，身穿透視裝的她，裡面完全沒穿內衣，渾圓傲人北半球一覽無遺，接著更與室友進行「女女之吻」，火辣程度讓人看得鼻血直流，沒想到下一秒就出賣對方，曬出對方翹起臀部露出底褲的照片，接著表示：「我室友有內褲穿，我沒有」，不過自己卻被眼尖網友抓包疑似走光，對此，她則是未多做回應。

對此，網友紛紛留言：「妳是連內衣都不穿吧」、「可是她搶了你的風采，因為沒看到你沒穿內褲」、「沒事的，我們就喜歡不穿的」、「這樣子比較性感」、「我不相信你沒內褲穿，拍個照讓我看看」、「怎麼證明妳沒穿內褲，我很單純喔！別想騙我」、「那你為什麼沒去洗碗」、「辛尤里是世界最香」。

辛尤里日前曬出全裸淋浴的影片，只見搓揉身體的過程，不斷對著鏡頭擺出各種誘惑眼神，加上傲人魔鬼S曲線，讓所有人眼睛大吃冰淇淋，不過疑似動作太大，差點不慎走光，還不忘羞怯表示：「每天都好冷，每天都不想洗澡」，短短2天就吸引上萬人按讚朝聖，不過此則影片目前已遭刪除。