徐姓男子跨年狂歡後，凌晨醉倒路邊，巡邏員警緊急協助。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

疫情解封後第一個跨年相當熱鬧，許多民眾狂歡之餘不免飲酒助興，各地酒醉路倒狀況頻傳。台中潭子徐姓男子跨年狂歡後，凌晨醉倒路邊，巡邏員警聯繫家人，由於男子體型高大不好攙扶，員警主動協助將人扶到家，家屬頻頻感謝。

潭子分駐所警員黄士騰、劉采婷1日零晨3時擔服巡邏勤務時，驚見一名男子倒臥路旁，警方下車查看發現該男渾身酒氣，癱軟無力，為避免發生意外危險，立即上前關心詢問身體狀況有無需協助就醫。

30歲徐男呢喃向警方表示住在附近，請警方協助聯繁家人接他回家。男子母親到場後稱，兒子說要去跨年，结果遲遲等不到他回家，才剛傳訊息問詢，警方就跟她聯繁了，「真的好險被你們發現，太感謝了！」

但徐男體型高大，且全身癱軟不好攙扶，黃員見狀便主動上前協助一同將人平安攙扶回家。

潭子分駐所所長張崑泰呼嶺，歡慶節日之虞莫忘注意自身安全，酒後可請代駕或親友載回，請民眾切勿酒後駕車，以免發生危險，得不償失。

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