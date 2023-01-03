少子化問題嚴重，台北市長蔣萬安選前提出生育補助翻倍政見，第1胎2萬提高至4萬元，若該政策上路，台北市將成全國生育補助金額最高的縣市，而民政局也研議了2方案，並於今日市政會議報告，不過蔣並未拍板，而是要求各局處再補充資料，並請研考會列管。目前全台生育補助最高是3萬元，共有4縣市為此金額，但不包括台北市。

台北市現正面臨人口流失以及少子化等問題，北市發言人羅旺哲轉述，蔣萬安今在會議上指出，身為首善之都，一定要提高誘因刺激年輕人生育，將請相關局處研擬生第一胎4萬元、第二胎4.5萬元津貼補助，生第三胎以上5萬元，目標要全力做到。

目前全台生育補助最多的縣市為桃園市、彰化縣、台東縣以及澎湖縣，金額達3萬元；生育補助2萬元的縣市為台北市、新北市、基隆市、台中市、高雄市、花蓮縣、金門縣以及連江縣；新竹市生育補助1.5萬元；嘉義縣生育補助1.2萬元；生育補助1萬元的則為新竹縣、南投縣、雲林縣、苗栗縣以及宜蘭縣。其餘則為嘉義市8000元，屏東縣則依各鄉鎮自治條例規定不一，首胎金額介於5000至1.5萬元之間。

此外，台南市長黃偉哲1日宣布生育獎勵金第1、2胎從現行補助1萬及1.2萬元，提高為補助2萬元。