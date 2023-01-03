肯德基今（3）日宣布推出業界首創全面數位升級餐廳「KFC數位智能未來店」南京旗艦館，率先串聯前台多元點餐到後台備餐、包含「AI智能銷售預測系統」、「自動化人力排班」、「即時生產管理系統」及「外送配單系統」，標榜全面智能優化，並成立「外送共享中心」，重新定義速食業標準。「KFC數位智能未來店」提供多元點餐方式與支付管道，並整合速食業首創的「智能快取櫃」，以一條龍式數位升級，大幅優化消費者體驗，並提升整體餐廳營運效率，為未來餐廳廚房管理、與速食業營運模式，樹立全新典範。

肯德基引領速食業數位趨勢，秉持從Fast food ，邁向Fast good的共好願景，結合數位創新的消費者體驗到數位創新的營運模式，領航業界導入全數位化流程管理，提供人工智慧化服務。

肯德基首創「KFC數位智能未來店」，首創串聯前端與後台，全方位導入「AI智能銷售預測系統」、「自動化人力排班」、「即時生產管理系統」及「外送配單系統」，結合「外送共享中心」，大幅提升品質標準化和新鮮度與外送服務體驗。

「AI智能銷售預測系統」可收集歷史銷售數據、行銷活動等，即時反映消費者的需求量；推導出即時業績預測，並串聯至「即時生產管理系統」，提供訂貨量建議、優化產品庫存，大幅提升營運績效。並透過程式化自動反應，即時校準與調節備料，大幅降低物料耗損，讓後端備餐更有效率、產品品質標準化、更能確保新鮮度。同步「自動化人力排班」，能推導出店內人力安排建議，增加排班調度彈性與管理效率，最後串聯到「外送配單系統」搭配「外送共享中心」有效提升服務速度，全面優化消費者體驗。

肯德基自2021年底起，在新北市板橋區試營運「外送共享中心」，除了整合區域內門市、建立專職外送車隊，自消費者下單，透過電腦自動配發訂單，至追蹤餐點與外送時間，整體流程數位化，有效縮短整體外送時間。板橋區試營運結果顯示，對於送餐速度提升，消費者的滿意度高達近9成，目前「外送共享中心」已擴大至台北與新北、新竹以及台中等區域，計畫2023年底中完成全台6都加入「外送共享中心」

肯德基率先推出多項數位創新服務，再推出「KFC數位智能未來店」重新定義速食業標準台灣肯德基具前瞻性的數位商業模式，成為全球肯德基爭相取經對象。台灣肯德基總經理謝宜芳表示，肯德基運用科技，帶給消費者享用美食的體驗，讓肯德基提供給消費者的不只是Fast Food（速食），而是Fast Good（又快又好）。

謝宜芳表示，「KFC數位智能未來店」透過數位科技，整合前端到後台的資訊，率先發展出可落地的數位創新應用模式。鎖定上班族與講究時間效率、追求科技創新服務的消費族群，店內除了四台自助點餐機之外，更提供行動掃碼點餐，並支援主流電子支付，下單立即連結付款；為鼓勵消費者使用數位掃碼點餐，還可享加一元多一件的超值優惠。多元點餐方式降低排隊等餐的時間、內用者也可以先入座再點餐，大幅提升消費者點餐效率與自主性。店內創新還包含取代傳統領餐檯，肯德基優化全數位「智能快取櫃」，9格櫃點提供掃碼區，讓消費者更快速完成零接觸取餐。

「KFC數位智能未來店」南京旗艦館自12月15日試營運兩周以來，大幅提升客戶滿意度與效率，足以證明智慧餐廳經營模式，深受消費者喜愛，也立下肯德基數位創新的新里程碑。

肯德基持續領先業界，自2015年首創線上預訂快取、線下專屬取餐通道、2018年導入Line chatbot點餐、更於2020年底在桃園高鐵站，開幕首家數位時尚旗艦店，並同步推出兩項台灣第一新服務：「蛋撻 To GO智能販賣機」與「智能快取櫃」; 2022年再推出預訂快取升級版「免下車快取GO」，以及針對PK雙饗卡會員，推出線上線下整合禮物卡，搶攻數位贈禮商機。

肯德基秉持「A-C-E企業文化價值觀」：Agility（敏捷）、Customer-centric（顧客為主）、Empathy（同理心），始終從客戶體驗出發，以同理的態度，傾聽客戶心聲，並順應趨勢，將創新落實於研發與服務層面，謝宜芳強調，即使不斷追求數位創新，肯德基仍堅持回到速食業的本質，提供消費者快速、方便和美味的食物。藉由AI科技串聯前台與後台，更有效地管理餐廳流程、人員分配與物料掌控，再接軌到消費者取餐，共同為消費者創造更高的服務價值。