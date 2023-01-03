國銀拚財管2.0日趨白熱化，國銀爭相投入，規模也上衝4,348億元。高階財管2.0開辦以來，中信銀行、兆豐銀行衝最快，中信銀用四招搶第一，兆豐銀則以三招留客心。

中信銀行指出，「客戶關係深厚」、「專業具規模團隊」、「創新及多元產品平台」、「全方位金融服務」是穩居第一的四大心法。

中信銀行指出，中信銀行深耕台灣半世紀，領先業界發展財富管理十餘年，高資產客戶平均往來超過18年，一路陪伴客戶成長，由成家到傳家，關係相當深厚，為客戶信賴夥伴。目前服務高資產客戶之前中後台團隊逾千人，並皆具備相當之專業能力。

中信銀行表示，會依高資產客戶需求量身打造結構型商品、於2021年領先國銀發行境內外幣結構型金融債券，並持續提供私人銀行等級的開放式產品平台，另外，中國信託金控有八大子公司，涵蓋如銀行、證券、保險、投信、資產管理等，提供個人與法人金融全方位服務。此外，中國信託銀行境內外超過260個營業據點，遍佈高資產客戶事業足跡所到之處，透過完整網服務網絡提供客戶需求方案導向服務。

兆豐銀行則指出，「提供完整財管2.0產品」、「投入資源進行人才培育」、「特別的服務-」是不二法門。以客戶需求出發，搭配市場升息，設計以兆豐銀行自身優質信評首次發行兩檔連結利率區間的外幣金融結構債券，成功募集近2,000萬美元，展現產品開發能力優勢。

兆豐銀行表示，一直持續鼓勵理財人員取得CFP及AFP等國際專業理財證照，提供課程及考照補助。近百人次積極參與由銀行、信託公會及金融研訓院三方共同規劃之「高資產財富管理人才培訓」課程；另「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」培訓亦有300人次受訓，以培育最優質人才服務高資產客戶。

兆豐銀指出，兆豐銀行一向以企金業務見長，企業主基於信賴及因資金回台、企業接班或財富傳承的需求，結合總處分行專業理財團隊支援下，針對高資產客戶陪訪開發，提供客製化商品及服務。截至目前，高資產客戶數逾690戶，對應的管理資產（AUM）已超過1,000億元。

據金管會銀行局統計，目前已有八家國銀核准開辦高資產客戶業務，截至今年10月底，累計高資產客戶數達3,451人、合計資產管理規模（AUM）已達新台幣4,348億元，其中前三名為中信銀、兆豐銀和合庫銀，三家的高資產客戶人數合計占整體市場74％、規模占68％。