柯文哲認為晨會制度讓市政更有效率。（范揚光攝）

【全程字幕】柯規蔣不隨取消晨會！蔣萬安稱「別為開而開」 柯文哲笑回「這句」

前台北市長柯文哲打造早上7時30分的晨會文化，市長蔣萬安上任首周先延續，但今起此慣例，他表示，接下來會以晨會或午餐會報的方式進行，無論開什麼會、什麼時候開會，都以效率為最高指導原則，不要為了開而開。對此，柯文哲受訪表示，晨會制度很好阿，市政更有效率。

蔣萬安表示，經過首周的試運行，市府內逐步形成共識，接下來不管是開什麼會、什麼時候開會，都是以效率為最高的指導原則，不要為了開而開。之後可能會以晨會或午餐會報的方式進行，一切是以議題為導向、以效率為原則、以解決問題為目標。

對此，民眾黨主席柯文哲上午出席黨部祕書長交接典禮，台北市政繁雜，每天要處理的問題很多，以前摸索出局處可自己解決就自己解決，需要跨局處或單一局處面臨困難時，就在晨會討論，畢竟眾人智慧超過個人智慧，他強調，晨會制度很好，可以讓整個市政更有效率，將與事件相關的局處找來，大家當場把問題解決。