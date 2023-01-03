新的一年到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專上提醒12星座需注意的事項，其中牡羊座在2023年需注意騙財騙色的問題，金牛無心事業，巨蟹座則要小心健康，天秤座務必提防誤交損友。

▍牡羊座：騙財騙色

2023年的牡羊座要注意騙財騙色的問題，極有可能遇到爛桃花，剛開始以為對方是真命天子或真命天女，殊不知對方只是垂涎牡羊座的外貌身材，甚至金錢，當利用完後就會轉身離去去，提醒牡羊座對交往對象要再三審查，最好給朋友、家人過目，才能放心。

▍金牛座：無心事業

金牛座在2023年心思都不在事業上，不是想趕快談戀愛、結婚生子，就是想旅遊，學習新事務，不然就是工作上遇到許多小人，使金牛更加不想工作，但事業是最主要的收入來源，若忽略了事業，小心會影響到正常生活。

▍雙子座：資產凍結

雙子座在2023年要注意資產凍結的問題，舉凡信用卡、股票、銀行帳戶，甚至房屋、土地等，都要多加小心，如有繳費通知需盡快處理，以免小事不處理好，演變成大麻煩。

▍巨蟹座：健康微恙

巨蟹座在2023年運勢非常好，唯一要注意的就是健康問題，在新的一年會有些小病痛，需謹慎處理、早日看醫生，若是輕忽這些健康警訊，有可能會小病拖成大病，甚至影響到未來健康。

▍獅子座：注意婚姻

獅子座在2023年需多注意婚姻關係，與伴侶間有可能發生一些摩擦，讓感情受到影響，也可能是自己或伴侶在外到處拈花惹草，在出軌的邊緣試探，需多注意與伴侶的關係，可安排個甜蜜出遊或一起學些興趣課程，讓感情重新擦出火花。

▍處女座：心存僥倖

處女座在2023年不能有心存僥倖的心態，不管是遊走在道德邊緣或法律邊緣，這些狀況都不要有，一旦做了，就會被抓包，甚至為人生留下污點，要把握行得正、坐得端的原則，新的一年就能平安渡過。

▍天秤座：誤交損友

2023年的天秤座要注意誤交損友的問題，因他們很容易相信別人，但如果對方是不懷好意的小人，便會帶來苦果，新的一年眼睛需張大，哪些朋友是好人，哪些人又別有居心，一定要認真仔細。

▍天蠍座：婚姻變局

天蠍座在2023年桃花運很不錯，各種追求者令你心癢癢，但如果是有伴者要多注意，當被爛桃花糾纏，但自己又不願得罪對方時，下場就是被伴侶知道，甚至婚姻就此產生裂痕、面臨破局。

▍射手座：壓力相伴

2023年的射手座要學著與壓力共存，不管是愛情、金錢的壓力或生活發生變動，使你必須重新去適應，因此要保持隨遇而安的心境，好的壓力是會使人進步，讓壓力成為進步的推手，而不是被壓力所擊垮。

▍摩羯座：官司問題

摩羯座2023年出門在外與人交流需多加注意，若與人發生衝突或交通意外，甚至金錢交易發生問題等，都很容易使情況越演越烈，甚至引來官司纏身，只要掌握低調行事、小心謹慎的準則，就能避免掉許多災厄。

▍水瓶座：有人劫財

水瓶座在2023年要注意有人劫財問題，也許是出外時錢財、貴重物品被偷，也可能是遇上詐騙，更有可能是朋友向水瓶借錢，最後錢財卻有去無回，提醒水瓶座2023年對錢財一定要更加謹慎，別破財了才在後悔莫及。

▍雙魚座：有緣無份

2023年的雙魚座有可能會有有緣無份的問題發生，不管是愛情上的擦肩而過或工作上錯失良機，甚至財運上沒把握住賺錢機會，這些看得到卻摸不著的緣分，令你心痛難過。提醒雙魚座2023年若看到一點新苗頭，不要想太多，直接行動並把握住，別再錯過好時機。