陳姓律師日前以告訴代理人身分陪同當事人開庭時，因抄筆記而被檢察官當庭改列違反《個人資料保護法》被告，對此，全國律師聯合會日前聲援陳，譴責檢察官粗暴妨礙律師執行職務，檢改團體「劍青檢改」3日聲明聲援檢方，指陳律師未經檢察官許可，亦未經被告同意，偷抄被告配偶個資及聯絡方式，已逾越告訴代理人職責，嚴重違反律師倫理且有觸法之虞。

全律會日前聲明批評士檢檢察官行為粗暴，強調檢察官以律師於執行職務時之筆記行為，即將律師當庭轉列為被告，已屬針對律師基於專業職責所得採取之合法行動，進行不當訴追之情形，是妨礙律師執行職務及不當限制律師合法權限之行為，嚴重違反國際規範及憲法法庭判決之意旨。

劍青檢改今發表聲明回應全律會，強調告訴代理人向檢察機關提起刑事告訴，其「執行職務」職責在於提供事證，協助檢察官追訴犯罪，絕非利用職務之便，取得他人個資，律師執行職務不可無限上綱。

劍青檢改認為，陳律師偷抄被告配偶個資及聯絡方式，已逾越告訴代理人的固有職責，嚴重違反律師倫理，且有觸法之虞。